У Запорізькій області вакцину від сказу для диких тварин вперше розкидатимуть із літаків

У Запорізькій області стартувала вакцинація хижаків від сказу, яка триватиме упродовж тижня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на частині території регіону вакцину вперше скидатимуть із трьох літаків.

Загалом на території регіону, що складає 21,7 тисячі квадратних кілометрів, буде поширено 434 тисяч доз пероральної вакцини.

«Вакцина складається з їстівної приманки, всередині вмонтований блістер з діючою речовиною… Достатньо, що пара краплин діючої речовини потрапила на слизову оболонку ротової порожнини, щоб вона всмокталась – і це рівноцінно тому, що зробити ін’єкцію. Так як ми в дикій природі не можемо парентерально ін’єкційно вакцинувати диких тварин, цей шлях дуже ефективний. Всі країни Європи користуються цим методом», – розповів директор підприємства «Укрветпромпостач» Ярослав Шарай, що виробляє відповідну вакцину.

Імунізація хижаків буде проводитися як повітряним, так і наземним способом. На частині території регіону, що підпадає під заборону польотів і складає близько 12 тисяч квадратних кілометрів, приманки з вакциною вручну розкладатимуть спеціалісти Держспоживслужби, мисливських і лісових господарств.

На іншій частині території (9,5 тисячі квадратних кілометрів) імунізація проводитиметься повітряним шляхом, для чого задіють три літаки. Цим методом планується поширити 190 тисяч доз вакцини. Подібним методом роботи з вакцинації хижаків від сказу на території регіону проводяться вперше.

Вакцина для проведення імунізації хижаків на території регіону закуплена коштом держбюджету. Кампанія з вакцинації розрахована на п’ять років із проведенням робіт з імунізації тварин двічі на рік.

У жовтні цього року у трьох районах Запорізької області було запроваджено карантині заходи через підтверджені випадки сказу лисиць.

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Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину і мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

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