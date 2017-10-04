154 мільйони гривень на вакцинацію хижаків від сказу на Запоріжжі – фантазії посадовців чи реальний бюджет?

Сказ – летальна вірусна хвороба, що вражає нервову систему людини і призводить до паралічів, набряку мозку. Тема її профілактики на Запоріжжі опинилася у центрі скандалу. Місцеве управління Держпродспоживслужби розробило програму вакцинації головних переносників вірус сказу у природі – лисів – із бюджетом у 154 мільйони гривень. Політики та пересічні користувачі соцмереж бурхливо зреагували на ці пропозиції, обурюючись коштами, які пропонують виділити на боротьбу зі сказом. Здивування викликала і сама ідея вакцинувати лисиць. Кореспонденти Радіо Свобода спробували розібратися, що таке пероральна вакцинація хижаків, для чого її використовують, і скільки це може коштувати.

Програма з пероральної вакцинації лисів від сказу на Запоріжжі коштом 154 мільйони гривень (чи майже 5 мільйонів євро) – звістку про це бурхливо обговорювали соцмережі. Так, народний депутат Борислав Береза написав у себе на сторінці у Facebook: «Як будуть перевіряти – пройшла лисиця вакцинацію, чи ні? Уявляю собі цей діалог між перевіряючим і лисицею: «Тебе вакцинували? – Авжеж! Навіть двічі! – Чим доведеш? – Хочеш, дам клятву? Вік «кольчатини» не бачити!». Думаєте це божевілля? А списувати 5 мільйонів євро – це не божевілля?».

Програму розробило управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Тут скандал називають заполітизованим. Очільник управління Віктор Шершнєв запевняє: коли розробляли програму – жодної мови про виділення коштів не було, лише просили депутатів підтримати план профілактики сказу в регіоні і в майбутньому, за можливістю, профінансувати роботи. Каже, 154 мільйони – це максимальний бюджет таких заходів на 5 років, що розраховувався за міжнародною методикою з використанням авіації для розкидання приманок із вакциною.

Якщо ми проводимо профілактику у дикій фауні і в домашніх тварин, тоді в нас мінімізується ризик впливу на людину

«Якщо ми проводимо профілактику у дикій фауні і в домашніх тварин, тоді в нас мінімізується ризик впливу на людину. Я чудово розумію, що сума не мала, і зрозуміло, що в обласному бюджеті таких коштів немає, тому розрахунки були зроблені за методикою, але є варіанти використання цієї вакцини, як наземна розкладка, і третій варіант – це створення буферних зон по населених пунктах, тобто міста та села – довкола населених пунктів розкладається дана вакцина, аби створити буферну зону між дикою фауною і населенням», – зазначає посадовець.

Що таке пероральна вакцинація хижаків від сказу?

Фахівець пояснює: вакцинацію планують проводити двічі на рік – навесні та восени, впродовж 5 років, шляхом розкладання м’ясних приманок із вакциною. Поїдаючи їх, хижаки вакцинуються від сказу. До попередніх розрахунків робіт входить вартість вітчизняної вакцини і приманок, роботи з їх розкидання, контрольного відстрілу лисиць і проведення їхнього лабораторного дослідження для контролю ефективності вакцинації. Віктор Шершнєв додає: якщо розкладати вакцину вручну, а також використовувати мінімально допустиму кількість доз, то сума кампанії на 5 років буде значно меншою.

«Якщо розкладка йде 20 доз на 1 кілометр квадратний, що передбачає методика, і повітряним методом, то на 5 років – 154 мільйони 329 тисяч. При мінімальних 15 дозах на один квадратний кілометр, отримуємо всього на 5 років 115 мільйонів, наземним способом (якщо розкладати приманки з вакциною вручну без використання авіації) – 93», – каже посадовець.

Очільник Держспоживслужби зазначає: востаннє роботи з вакцинації диких хижаків від сказу проводились в регіоні у 2007-2008 роках, наразі з обласного бюджету такі роботи фінансуються на Полтавщині. Також фахівець – як приклад – наводить досвід 6-річної програми боротьби зі сказом з використанням авіації у Литві.

«746 тисяч на 8 тисяч квадратних кілометрів, а у нас – 23 тисячі квадратних кілометрів. Питома вартість пероральної вакцинації оцінюється у 28,3 євро на 1 квадратний кілометр. При наших підрахунках виходить, якщо не помиляюсь, 300 гривень, тобто в межах 10-12 євро. У поточному році останні дані у мене по Полтавській області – 10 мільйонів, але ці 10 мільйонів виділено по можливості: не за потребою, а за можливістю», – додає Віктор Шершнєв.

Чи треба вакцинувати хижаків у Запорізькій області?

Природні популяції лисиці, вовка, єнотоподібної собаки та вовко-собачих гібридів є головними переносниками сказу у природі, пояснює доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Запорізького університету Володимир Вовченко. Втім, лише щодо лисів є підрахунки кількості уражених вірусом тварин, адже мисливці зобов’язані здавати вбитих хижаків на лабораторний аналіз.

«По Запорізькій області чисельність лисиці упродовж останніх років 3-4 коливається у розмірі 2300-2400 особин. Це загальна чисельність. 31% від загальної чисельності уражені сказом. Вказаний показник – дуже негативний. Чому? Бо кожна третя тварина хвора. Це лише те, що стосується популяції лисиці. Щодо інших об’єктів результати недостовірні», – каже експерт.

Мисливствознавець загалом позитивно оцінює ідею проведення кампанії з вакцинації від сказу диких лисів у регіоні. Зазначає, що поки ситуація з цією хворобою хижаків на Запоріжжі є контрольованою і вважає найбільш ефективним саме ручну розкладку вакцин.

«Коли використовували українську, білоруську вакцину при обробці куриних залишків, голів курей, то ефект був якісним і позитивним за умови, що вказана приманка буде викладена у жилих норах», – каже науковець.

Чи будуть кошти на вакцинацію?

Після розголосу у соцмережах щодо вартості профілактичної кампанії голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль написав у себе на сторінці у Facebook, що коштів на вакцинацію хижаків у регіоні немає: «Запорізька Держпродспоживслужба є структурою, яка не підпорядковується облдержадміністрації! Тож рішення про схвалення програми та виділення коштів облбюджету на вакцинацію лис ОДА підтримати не може! Коштів на це немає».

«Скандальна» програма профілактики сказу на Запоріжжі зараз винесена на розгляд чергової сесії обласної ради, найближча з яких відбудеться 9 жовтня. Втім, проект рішення про затвердження програми вакцинації лисиць у регіоні наразі відсутній у списку питань, винесених на розгляд депутатів.

На сьогодні повномасштабні програми з вакцинації лисів від сказу з використанням авіації та ручної розкладки приманок діють в областях, що межують з країнами Євросоюзу. Їхнє фінансування відбувається спільним коштом України та ЄС.