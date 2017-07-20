За нинішній рік в Україні зареєстрували 90 хворих на ботулізм – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 81 випадок захворювань на ботулізм. За даними МОЗ, станом на 18 липня 90 людей захворіло і 9 померло.

«Вісім з дев'яти померлих захворіли внаслідок вживання в’яленої риби, четверо – промислового виробництва. Щоб вберегтися від захворювання на ботулізм необхідно уникати споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, та м'ясних консерв, в першу чергу домашнього виробництва. Також потрібно уникати споживання продуктів, умови зберігання та транспортування яких могли бути не дотримані належним чином, або про якість яких споживачу достеменно невідомо,» – йдеться у повідомленні на сайті установи.

За інформацією МОЗ, на початку липня Програма розвитку ООН направила в Україну 25 курсів антитоксину проти ботулізму вартістю 2,5 мільйона гривень, станом на 19 липня цього року на відповідальному зберіганні на складах ДП “Укрвакцина” знаходиться 22 флакони сироватки.

«Перші три флакони було використано для термінового лікування пацієнтів із встановленим діагнозом «ботулізм». У найкоротші строки сироватка для цих пацієнтів була поставлена в Кіровоградську, Хмельницьку та Івано-Франківську області», – зазначають у міністерстві.

Оскільки випадки захворювання на ботулізм не обмежені певною територією, сироватка виділятиметься окремо для кожного пацієнта, обіцяє МОЗ.

Як ідеться у повідомленні міністерства, наразі відпрацьовується процедура закупівлі медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем смертності (дифтерія, сказ, правець, ботулізм, малярія) за кошти державного бюджету.

У червні в МОЗ повідомляли, що в Україні жодного препарату проти ботулізму не зареєстровано, а використовувати можна лише зареєстровані препарати.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі і на поверхні ґрунту та виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.

Торік від ботулізму в Україні померли 12 людей.