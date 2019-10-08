У Запоріжжі жителя Донеччини засудили до 5 років в’язниці за спробу теракту

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років ув’язнення жителя Донецької області за спробу вчинити терористичний акт у Запоріжжі, повідомила 8 жовтня пресслужба СБУ.

Під час досудового розслідування слідчі органів безпеки встановили, що уродженець Росії був завербований представниками так званого «Міністерства державної безпеки» угруповання «ДНР». Він пройшов підготовку в навчальному центрі бойовиків із вибухотехнічної справи й отримав завдання скоїти теракт. Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя з підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже 1,5 кілограма пластиду, ідеться в повідомленні.

«Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі обласного центру. За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні. Контррозвідники СБУ затримали «підривника» неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби ініціювати вибух. Зловмисник повністю визнав провину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України», – вказують в СБУ.

4 жовтня Служба безпеки України повідомила, що затримала на Дніпропетровщині «проросійського агітатора, який позиціонував себе як прихильник «російського козацтва», російської православної церкви та монархізму». З поширених спецслужбою фотографій видно, що затриманий віддав перевагу автомобілю німецького виробництва, марки Opel.