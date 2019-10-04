СБУ затримала «казака»-таксиста, який їздив із прапорцем Росії на «євробляхах»

Служба безпеки України повідомила 4 жовтня, що затримала на Дніпропетровщині «проросійського агітатора, який позиціонував себе як прихильник «російського козацтва», російської православної церкви та монархізму». З поширених спецслужбою фотографій видно, що затриманий віддав перевагу автомобілю німецького виробництва, марки Opel.

«Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і частин Донецької та Луганської областей. Для дестабілізації суспільно політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення області від України і «приєднання» до РФ на умовах федералізації… відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора та пропагував клієнтам фейкові ідеї «русского мира», – ідеться в повідомленні спецслужби.

«Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії», – додали в СБУ.

Санкція інкримінованої затриманому статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, вказано в Кримінальному кодексі України.