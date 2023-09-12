Війська РФ завдали удару по Запорізькому району, наслідки уточнюються – ОВА

Російські військові завдали удару по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ворог вчергове підступно завдав удару по Запорізькому району. Тип ракети встановлюється. Станом на зараз інформації про постраждалих та пожежі немає, встановлюється точне місце влучання, працюють всі оперативні служби», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Близько 18:30 у Запоріжжі було чутно звук вибуху, про це писали в соцмережах. Перед цим у Повітряних силах оголосили повітряну тривогу в низці областей, зокрема Запорізькій, і заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.