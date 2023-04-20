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«Російський снаряд забрав життя родини» – голова ОВА про обстріл села в Запорізькій області

Наслідки російських обстрілів у селі Мала Токмачка, Запорізька область (архівне фото)

Чоловік і жінка загинули 20 квітня внаслідок російського удару по селу Мала Токмачка в Запорізькій області, ще одна жінка була поранена через обстріл Кам’янського, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік і 65-річна жінка загинули на власному подвір’ї. Під час артилерійського обстрілу в Кам’янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога», – написав Малашко у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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