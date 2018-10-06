У Запорізькій області викрали й побили місцевого посадовця – голова ОДА

У Запорізькій області викрали й побили голову державної виконавчої служби Приморського району області Сергія Гогунського, повідомив голова Запорізької обласної держадміністрації Костянтин Бриль у Facebook 5 жовтня.

Він розповів, що під час візиту до Приморського району дізнався, що до виборів «місцеві політики вже поділили майбутні посади та, користуючись ними, намагаються царювати в районі».

«Я дізнався, що голова державної виконавчої служби Приморського району Сергей Гогунський постраждав від дій злочинного місцевого угрупування. Певні особи вирішили незаконно зібрати врожай. А держслужбовця, що намагався перешкоджати протизаконним діям, було побито. Місцеві царьки не тільки залякували посадовця, а й викрали його в багажнику авто», – написав Бриль.

Він не уточнив, у якому стані перебуває постраждалий. За словами Бриля, він звернувся до голови управління поліції в Запорізькій області, а також до прокурора регіону.

Бриль звинуватив у нападі чоловіка на ім’я Андрій Акритов. Про його реакцію на звинувачення наразі невідомо.