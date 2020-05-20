Уряд погодив призначення новим головою Запорізької ОДА Віталія Боговіна

20 травня уряд України погодив зняття посади голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туринка за згодою сторін, а також призначення новим головою ОДА Віталія Боговіна. З останнім члени Кабміну також провели співбесіду щодо планів роботи на посаді.

«Є стратегія розвитку Запорізької області президента і уряду, впровадження цієї стратегії на території. Основні проблеми, які має область на сьогодні – це загальні, такі як і у всіх: дроги, екологія, питна вода і т.д. На жаль, промисловість на сьогоднішній день не дає тих надходжень в бюджет, які навіть в 19 році були. Треба підіймати цей рівень. Величезний потенціал Запорізької області. В області є морський торгівельний порт; величезна інфраструктура курортна, три курорти морських, острів Хортиця – туристична галузь також має розвиватися. Агро більш-менш на належному рівні. Є чим займатися», – розповів під час засідання уряду Боговін.

Попередній голова ОДА Віталій Туринок очолював Запорізьку область з вересня 2019 року.

Віталій Боговін (1969 р.н.) народився у смт Більмак Запорізької області. Раніше на державних посадах не працював. Має ветеринарну освіту. Закінчив Ногайський сільгосптехнікум та Дніпропетровський державний аграрний університет. Власник та співзасновник низки агропідприємств, об’єднаних у «BKW Group». Має двох синів. У 2019 році балотувався на позачергових виборах до Верховної ради від партії «Слуга народу» по 78 мажоритарному округу, однак програв раніше обраному по округу народному депутату Олександру Пономарьову.