США: Мін’юст закликає Верховний суд змінити вирок засудженому за теракт у Бостоні Царнаєву на смертну кару

Адміністрація президента Джо Байдена закликає Верховний суд США змінити вирок для Джохара Царнаєва, засудженого за теракт на Бостонському марафоні.

У Мін’юсті США наголосили, що справа Царнаєва є «одним з найважливіших судових процесів про тероризм» в історії країни. Рішення суду, який скасував смертну кару Царнаєву, у Мін’юсті назвали помилкою.

Верховний суд США заявив 22 березня, що перегляне справу 27-річного вихідця з Росії Джохара Царнаєва, якому раніше скасували смертний вирок за теракт під час Бостонського марафону 15 квітня 2013 року, повідомляють американські засоби інформації.

Унаслідок вибуху загинули три людини і постраждали 280. Суд у цій справі визнав Царнаєва винним, проте фінальний вирок суди різних інстанцій не можуть ухвалити досі.

За постановою апеляційного суду, призначення смертельного покарання Царнаєву може вважатися упередженим через великий суспільний резонанс. Тому американська судова система ще не визначилася з фінальним рішенням.

Джохар Царнаєв залишається єдиним обвинуваченим у скоєнні теракту в Бостоні, оскільки його брат і спільник Тамерлан Царнаєв загинув у перестрілці під час затримання через кілька днів після вибуху.