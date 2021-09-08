ВР законом відкрила дані про зарплату у держкомпаніях

Верховна Рада ухвалила закон про відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях. «За» проголосували 324 народних депутати.

Зокрема, йдеться про компанії, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.

Закон зобов’язує держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своїх сайтах.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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