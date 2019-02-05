Засідання Ради триває попри блокування трибуни фракцією Ляшка

Верховна Рада України 5 лютого продовжує засідання під головуванням першого заступника голови парламенту Ірини Геращенко. Депутати розглядають проект постанови про премію Верховної Ради молодим ученим.

Фракція Радикальної партії заблокувала парламентську трибуну під час ранкового засідання, вимагаючи зниження цін на газ для населення і звільнення керівництва НАК «Нафтогаз України». До трибуни колег по фракції вивів її голова Олег Ляшко.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Ляшка «не робити питання безпеки і оборони розмінною монетою». Під час виходу радикалів до трибуни депутати розглядали в другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів.

Парубій оголосив перерву для консультацій, але й після цього депутати не змогли проголосувати за законопроект, для цього забракло голосів.

Верховна Рада України восьмого скликання 5 лютого відкрила десяту сесію. Цього дня депутати планували розгляд питань, які стосуються національної безпеки.