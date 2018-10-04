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04 Жовтень 2018, Київ 12:12
Новини | Міжнародні

Заступник генпрокурора Росії загинув під час катастрофи гелікоптера – ЗМІ

Вертоліт розбився ввечері 3 жовтня

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Заступник генерального прокурора Росії Саак Карапетян загинув внаслідок катастрофи вертольота в Костромській області, повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на джерела.

Вертоліт розбився ввечері 3 жовтня. За даними місцевих ЗМІ, на місці катастрофи були знайдені загиблими троє осіб, в тому числі Карапетян.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

За повідомленнями, заступник генпрокурора летів із полювання.

Карапетян обіймав посаду заступника генерального прокурора Росії Юрія Чайки від 2016 року.

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