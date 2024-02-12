У поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя, повідомила пресслужба Націполіції 12 лютого.

«Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого і кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля і смерті чоловіка. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці й переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора 8 лютого повідомляли, що на Дніпропетровщині невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови – він загинув.

У поліції заявили, що, за даними слідчих, 33-річний місцевий житель протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину.

«У той день, озброївшись і встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера… Також у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб міста Нікополя. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що 11 лютого затриманому повідомили про підозру за статтею «умисне вбивство», суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про мотиви нападу правоохоронці не повідомляють.