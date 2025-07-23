Заступниця міністра оборони Черногоренко йде з посади

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади. Вона прямо про це не заявляє, але це випливає з її посту у соцмережах.

Черногоренко працювала у Міноборони близько двох років. Під її керівництвом запустили застосунки «Резерв+» і «Армія+» для військовозобовʼязаних та чинних військових.



«Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору…Я працювала з однією з найсильніших команд в уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів. Дякую партнерам», – написала вона у фейсбуці.

Черногоренко додала, що сталося щось дивне – «Міноборони вже не може не цифровізуватись».

Минулого тижня парламент погодив призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Заступників міністра призначає Кабмін.



