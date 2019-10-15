Завербованого в анексованому Криму українця засудили до 12 років ув’язнення – прокуратура

Колегія суддів Крюківського районного суду міста Кременчук засудила 57-річного місцевого жителя до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму житель Полтавщини встановив контакт і почав конфіденційне спілкування з працівниками ФСБ Росії. Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на нанесення шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України», – мовиться у оприлюдненому 15 жовтня повідомленні.

Так, інформують у військовій прокуратурі регіону, протягом 2014-2019 років українець передавав ФСБ Росії інформацію про суспільно-політичну, соціально-економічну та військову ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема, він, за даними української прокуратури, «зливав» інформацію про осіб, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ВСУ.

«Свою вину у допомозі спецслужбі держави-агресора у проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю. 57-річного шпигуна засудили до 12 років позбавлення волі за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)», – додали у прес-службі.

У відомстві нагадали, що повідомили про підозру у зраді жителю Кременчука 18 липня 2019 року. Злочин було задокументовано військовою прокуратурою Полтавського гарнізону спільно зі слідчими слідчого відділу і оперативниками відділу контррозвідки управління СБУ в Полтавській області.

Імені чоловіка, якому винесли вирок, у відомстві не назвали. Коментарі засудженого і його захисту відсутні.

Наприкінці липня 2019 року ТСН з посиланням на інформацію української контррозвідки повідомляла, що співробітники Служби безпеки України затримали жителя Кременчука Полтавської області, колишнього офіцера української міліції, агента з позивним «Дементій», який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку «Моссад».

За даними журналістів, у його квартирі знайшли багато файлів із секретною інформацією про українських військовослужбовців. Зокрема, список офіцерів запасу, приписаних до Кременчуцького військкомату. Як повідомляли у сюжеті, українські контррозвідники з’ясували, що саме «Дементій» зібрав інформацію і «здав» ФСБ українця Ігоря Кияшко, якого в Росії засудили до восьми років ув’язнення. Затриманий «Дементій» сподівався, що вийде на свободу під час обміну утримуваними особами між Україною і Росією.