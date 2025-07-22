ДКВС: близько 9500 засуджених долучилися до лав ЗСУ

Близько 9500 засуджених долучилися до лав Збройних сил України, серед них є 100 жінок, повідомила Державна кримінально-виконавча служба України.



«Близько 9500 засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв’язку, логістики та медичного забезпечення», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

В оприлюдненому ДКВС повідомляється, що 55% чоловіків та жінок, які зараз перебувають на фронті, були засуджені за майнові злочини, 11% – за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків; 9% – за нанесення тілесних ушкоджень; 6% – за вчинення ДТП з потерпілими та 6% – за вбивства.

Як повідомляють у кримінально-виконавчій службі, не всі засуджені можуть потрапити до лав ЗСУ, зокрема, цього не можуть зробити засуджені насамперед за статтями щодо злочинів проти нацбезпеки – тероризм, статеві злочини, злочини, пов’язані з вбивством двох або більше людей, а також службові злочини, пов’язані з людьми, які займали особливо важливе становище.

У травні минулого року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

На той момент міністр юстиції України Денис Малюська у червні припускав, що на першому етапі мобілізації в’язнів Україна добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4 тисячі людей.



