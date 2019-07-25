Екскерівника поліції Одещини затримали за продаж речових доказів – НАБУ

Колишнього керівника національної поліції Одеської області Дмитра Головіна, затриманого 25 липня в Одесі, обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами, повідомив Олексій Нижниченко, заступник директора Одеського територіального управління НАБУ.

«Детективи НАБУ і департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили чотирьох осіб, які незаконно заволоділи великої партією цигарок, раніше вилучених з обігу. Йдеться про екскерівника національної поліції в Одеській області, його першого заступника, а також про двох керівників приватних підприємств. Їм всім повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України –привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», – повідомив він.

Детективи затримали двох осіб, в тому числі Головіна, і зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно із матеріалами слідства, підприємці у змові з екскерівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Цигарки були вилучені з обігу, їхня ринкова вартість становила, за офіційною інформацією, до 50 мільйонів гривень.

Нижниченко не підтвердив і не спростував раніше оприлюднену інформацію стосовно інших статей обвинувачення – 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 209 (легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом), а також стосовно можливого переховування першого заступника Головіна Костянтина Гейка від слідства.

Про затримання екскерівника поліції Одеської області повідомляли вранці. За даними ЗМІ, затримання були пов’язані із тими ж кримінальними провадженнями, які були підставою для обшуків навесні 2019 року.

Дмитро Головін очолював Головне управління Національної поліції в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го.