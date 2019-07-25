В Одесі затримали колишнього начальника поліції області

Національна поліція повідомляє про затримання колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.

За даними правоохоронців, йому інкримінують 191 статтю Кримінального кодексу: привласнення чи розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що затримали також першого заступника Головіна Костянтина Гейка.

Нацполіція уточнює, що затримання здійснювали спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро.

Дмитро Головін очолював Головне управління Національної поліції в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го.