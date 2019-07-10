Через вимоги виписувати більше штрафів поліція погано відпрацьовує виклики – патрульна

Одна з перших патрульних поліцейських Одеси заявила, що не хоче працювати задля виконання «плану з протоколів». Її обвинувачення на адресу керівництва та викладені факти стали підставою для службової перевірки й відсторонення командира патрульних Одеської області. Перед проведенням перевірки начальник департаменту Патрульної поліції критикував підлеглу за низькі показники та велику кількість лікарняних та запізнень.

У ніч з 4 на 5 липня колишня активістка, а з 2015 року патрульний поліцейський Зоя Мельник оприлюднила запис двох телефонних розмов із погрозами на свою адресу. Вона також написала, що замість того, щоб приїжджати на виклики за номером 102 патрульні змушені «виконувати плани» з протоколів та постанов. Зокрема, проблеми через невиконання цього неофіційного плану були в неї – зазвичай Мельник займалася викликами, пов’язаними з сімейним та домашнім насиллям. Якісне «відпрацювання» подібних випадків потребує багато часу, говорить вона, ба більше, їй часто доводилося допомагати працівникам управління ювенальної превенції з транспортом. Власних автівок у профільного управління фактично немає, розповідає журналістам Мельник. Прес-конференцію вона вирішила зібрати, щоб привернути більшу увагу громадськості.

Через невиконання «плану», вважає поліцейська, в неї свого часу відібрали машину та почали відправляти на виконання пішохідних задач. В тому числі, охороняти громадський порядок в Одеському морському порті під час візитів кораблів НАТО. Мельник каже, що стала «неугодним» поліцейським на відміну від тих, хто виписував багато протоколів і, так би мовити, приносив керівництву так звані «візитівки». «Візитівками» в Одесі з лютого 2019 року називають хабарі поліцейським – взимку камера відеоспостереження зафіксувала, як патрульний бере щось із рук водія, ховає в кишеню та йде. Попередня офіційна перевірка тоді дійшла висновку, що це були не гроші, а візитівка.

«Коли мій терпець урвався і я почала публічно писати про те, що відбувається всередині, мене спробували провокувати якісь активісти. Після цього я почала ще більше писати у фейсбуці про те, що відбувається в управлінні, і одного разу вийшла в прямий ефір на 1+1», – написала Мельник у соціальній мережі.

Після цього патрульну закликали не виносити проблеми на широкий загал та запрошували поговорити з начальником управління Патрульної поліції в Одеській області Юрієм Рибаком. Жінка відмовилася. 26 червня, їй уперше зателефонували з погрозами, говорить на пресконференції Мельник.

Удруге їй зателефонували 3 липня, після чого патрульна оприлюднила записи та написала заяву в департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. В коментарі Радіо Свобода патрульна стверджує, що розуміє, хто стоїть за дзвінками.

6-го липня обвинувачення Мельник прокоментував начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. У фейсбуці він обвинуватив одеську патрульну у великій кількості лікарняних та запізнень, а також у поганій статистиці з розкриття злочинів та малій кількості складених протоколів. Погрози на адресу Мельник Жуков коментувати не став.

Втім, 8 липня до Одеси приїхала дисциплінарна комісія з Департаменту патрульної поліції – перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький та ще п’ять працівників департаменту.

«Начальником департаменту патрульної поліції було призначене службове розслідування за тими заявами щодо можливого порушення службової дисципліни співробітниками патрульної поліції в Одеській області. За рішенням начальника департаменту, керівника управління патрульної поліції Одеської області Юрія Рибака було відсторонено на час розслідування для забезпечення максимальної неупередженості», – заявив Білошицький на брифінгу. За його словами, на розгляді комісії також перебувають і факти погроз, якими займатиметься управління внутрішньої безпеки. В прес-службі Радіо Свобода повідомили, що рішення щодо заяв Мельник буде ухвалюватися після завершення службового розслідування.

Ми виїжджали на викрадення людини і бачили екіпажі, які збирали штрафи – Мельник

За словами Мельник, їй неодноразово пропонували перехід в інші підрозділи, зокрема до управління ювенальної превенції і обіцяли там посаду. Але з власних джерел вона дізнавалася, що вакансій в управлінні немає – це звичайна схема, як позбутися неугодної людини.

«Від екіпажу вимагають 15-20 протоколів щодня. Я намагалася достукатися до керівництва, доповідала начальнику відділу моніторингу. Говорила, що через довге очікування [приїзду] поліції вмирали люди – прямої провини патрульних не було, але вони б могли надати необхідну медичну допомогу. Одного разу ми виїжджали на викрадення людини і бачили екіпажі, які стояли «під знаком» та збирали штрафи. Про це я також розповідала начальнику департаменту Євгену Жукову ще в 2017 році, але нічого не змінилось», – говорить патрульна. За інформацією Мельник, протоколів вимагають по всій країні – у такий спосіб людей нібито мотивують працювати ефективніше.

Виконувати «план по протоколах» фактично неможливо, якщо серйозно займатися викликами, наголошує патрульна. Зокрема у випадку домашнього насилля на одну постанову доводиться «витрачати» кілька годин. Утім, якщо не реагувати на домашнє насилля, кривдник може дійти і до більш тяжких злочинів, навіть до вбивства, розповідає Мельник.

Коли керівник Патрульної поліції опублікував у фейсбуці табличку з іменами співробітників та кількістю протоколів, він таким чином виніс вирок реформі поліції, вважає підполковник кримінального розшуку у відставці Владислав Сердюк. Він один із багатьох одеських активістів, які підтримали Мельник.

В законі про поліцію немає згадки про статистику, єдиним критерієм ефективності є рівень довіри громадян, про це говорять і європейські інституції, і керівництво поліції, нагадує на пресконференції колишній працівник кримінального розшуку. Зокрема у своєму звіті за 2018 рік голова національної поліції Сергій Князєв говорив наступне: «Ми розпочали з того, що офіційно змінили у цьому році критерії оцінки роботи поліцейського. І першим критерієм оцінки стала саме довіра населення до поліції. Другий критерій – внутрішнє опитування поліцейських, яке необхідне нам, аби виявляти проблеми зсередини, аналізувати і оперативно відпрацювати їх вирішення. І останнім критерієм стала оцінка діяльності за пріоритетними напрямами роботи».

«Ситуація зі Зоєю – це маркер правоохоронної системи. Коли почалось її цькування – в мене з’явилося відчуття «дежавю». Коли я працював у міліції, в мене було щось схоже, тому що я не мовчав. Механізм тиску давно відпрацьований, все, що відбувається у внутрішньому житті поліції, перейшло з міліції», – вважає Сердюк. На його думку до дисциплінарної комісії, яка проводитиме перевірку, мають увійти представники громадськості, оскільки це дуже резонансний випадок.

Реакція начальника Патрульної поліції – це хамство і дикість – експерт РПР

Не вірить у безпристрасність перевірки і юрист Михайло Каменєв, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. В коментарі Радіо Свобода він каже – реакція з боку начальника департаменту Євгена Жукова була хамством і дикістю. Після таких заяв є серйозні сумніви в безпристрасності перевірки, яку призначив він сам або хтось із його підлеглих.

«Зі самого запуску одеська патрульна поліція відрізнялась від інших в Україні. Там були реальні проблеми з хабарництвом, там навіть викрили патрульних, які продавали на роботі наркотики. До Одеси не раз направляли підрозділи патрульної поліції підсилення, щоб заспокоїти ось цей, як вони казали, «беспредел». Це дійсно був один із найпроблемніших регіонів», – говорить Каменєв, який раніше входив до робочої групи з реформи органів правопорядку Реанімаційного пакету реформ.

Всім відомо про плани по протоколах як про показники успішності роботи патрульних, говорить експерт, втім, є ймовірність, що це дії окремих керівників, окремих командирів рот і батальйонів, які змагаються між собою. Про це, власне, пише і сама Мельник, додає Каменєв. Щодо погроз, то з ними мають розбиратися компетентні органи – якщо це правда, то він називає ці дзвінки дуже дивною реакцією на більш-менш спокійну критику.

«В патрульній поліції не найбільші проблеми, які існують. В нас є кримінальний блок, в нас є «кришування» певних структур поліцейськими. Давайте будемо відвертими – проблеми патрульної поліції не є найголовнішими зараз у країні, водночас вони не перестають існувати», – наголосив юрист.

Сама Мельник каже Радіо Свобода, що якщо б не цей тиск, вона б може вже й пішла з патрульної поліції. Вона написала заяви до управління внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань і буде чекати результатів розслідування. Щодо результатів роботи дисциплінарної комісії, вона не вірить в їхню успішність – нічого такого, що б комісія вже не знала, вони не встановлять, стверджує патрульна.