Справа заводу «Краян»: ВАКС призначив 15,8 млн гривень застави колишньому народному депутату

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді майже 15,8 млн гривень застави для колишнього народного депутата Олександра Дубового. Його підозрюють у зволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель заводу «Краян».

За версією слідства, екснардеп був ініціатором та організатором схеми заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси.

24 січня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили підозри чотирьом «фактичним організаторам та контролерам схеми».

Дубовой був народним депутатом двох скликань у 2007-2014 роках. Його обирали до парламенту за списками «Блоку Юлії Тимошенко» та «Батьківщини».