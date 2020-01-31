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31 січня 2020, Київ 19:15
Новини | Політика

Справа заводу «Краян»: ВАКС призначив 15,8 млн гривень застави колишньому народному депутату

За версією слідства, екснардеп Дубовой був ініціатором та організатором схеми заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді майже 15,8 млн гривень застави для колишнього народного депутата Олександра Дубового. Його підозрюють у зволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель заводу «Краян».

За версією слідства, екснардеп був ініціатором та організатором схеми заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси.

24 січня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили підозри чотирьом «фактичним організаторам та контролерам схеми».

Дубовой був народним депутатом двох скликань у 2007-2014 роках. Його обирали до парламенту за списками «Блоку Юлії Тимошенко» та «Батьківщини».

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