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У РФ пропонують запровадити збір із відвідувачів клубів та ресторанів для підтримки учасників війни

Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів

До Держдуми РФ внесено законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки учасників «спецоперації» (так російська влада називає війну в Україні). Документ опублікований на сайті нижньої палати парламенту.

Ініціатори поправок пропонують встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів. Збирати кошти та перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади. Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.

Освоюватиме кошти фонд «Защитники Отечества», який очолює дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивільєва. Її називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.

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