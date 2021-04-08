Збірна України з футзалу виграла матч у кваліфікації чемпіонату Європи

Збірна України з футзалу виграла другий матч поспіль у груповому етапі кваліфікації чемпіонату Європи-2022. «Синьо-жовті» розгромили команду Данії з рахунком 8:2.



Наразі Україна має 9 очок в активі та посідає друге місце в турнірній таблиці, у Хорватії – 15 очок. Данія на третьому місці з трьома очками, Албанія з такою ж кількістю посідає останнє місце квартету.



Матч збірної України в останньому турі мав відбутися проти збірної Албанії 11 квітня. Проте за інформацією на офіційному сайті УЄФА, гру скасовано. Так УЄФА повідомляє, що збірна Албанії не змогла вилетіти до України через протести працівників аеропорту в Тірані.



До фінальної частини Євро-2022 напряму пробиваються переможці груп, а також шість найкращих команд, які фінішували на другому місці. Два гірших володарі других місць зіграють 14-17 листопада в стикових матчах.



Турнір відбудеться з 9 січня по 6 лютого 2022 року.

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