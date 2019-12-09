Продажі зброї у світі зросли на 4,6% – SIPRI

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) 9 грудня опублікував звіт, в якому йдеться, що продажі зброї у всьому світі в 2018 році зросли на 4,6% у порівнянні з попереднім роком. Водночас із 2002 року загальний обсяг військових продажів зріс на 47%.

Продаж озброєння та військових послуг сотнею найбільших компаній сектора (без урахування таких у Китаї) у 2018 році склав 420 мільярдів доларів, вказують експерти.

Частка американських компаній у сотні лідерів складає 59%, російських – 8,6%, британських – 8,4%, французьких – 5,5%. Всього у сотню компаній-продавців зброї увійшли 27 європейських компаній.

Загальний обсяг продажу зброї американських компаній у рейтингу склав 246 мільярдів доларів.

«Американські компанії готуються до нової програми модернізації озброєнь, яка була оголошена в 2017 році президентом Трампом», – заявив директор програми «Озброєння та військові витрати» SIPRI Од Флеран.

Водночас продажі російської зброї залишаються стабільними, вказано у звіті.

«Це зростання пояснюється не лише високим попитом на внутрішньому російському ринку, але і ростом експорту, зокрема, зенітних ракетних комплексів С-400», – заявила експерт SIPRI Олександра Куімова.

Від України у звіт потрапила одна компанія – держконцерн «Укроборонпром» із продажами у 1,3 мільярда доларів.