США передадуть Україні конфісковану іранську зброю – CNN

Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та набоїв, повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських чиновників.

За даними джерел телеканалу, Центральне командування США (CENTCOM) планує оголосити про це рішення вже цього тижня.

Поки що незрозуміло, як юридично буде оформлена передача озброєнь, оскільки ООН вимагає, щоб захоплена зброя була знищена чи складована.

За даними CNN, адміністрація президента США вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно передати Україні зброю, яка зберігається на об’єктах CENTCOM по всьому Близькому Сходу.

Це може допомогти пом’якшити нестачу озброєнь, з якою стикаються українські війська, що чекають на додаткові засоби та техніку від США та їх союзників.