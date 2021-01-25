У 2020 році в «зелені» проєкти в Україні інвестували 1,2 млрд євро – Держенергоефективності

У 2020 році в «зелені» проєкти в Україні інвестували 1,24 мільярда євро, повідомило Держенергоефективності.

«Минулого року 46 млн євро інвестовано у проєкти з енергоефективності через програму «теплих кредитів» (35 млн євро кредитів) та енергосервіс (122 ЕСКО-договори на суму 11 млн євро). 1,2 млрд євро вкладено у 1,6 ГВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел», – розповіли у відомстві.

Найбільше генеруватимуть сонячні електростанції (1 169 МВт), сонячні електростанції в приватних домогосподарствах (226 МВт) та вітроелектростанції (144 МВт).

За рік близько 8 тисяч родин перейшли на сонячні панелі. Таким чином, на початок 2021 року таких родин вже майже 30 000. Загальна потужність всіх сонячних електростанцій в приватних домогосподарствах – 780 МВт.