ТСН: біля будинку Зеленського затримали кількох людей зі зброєю та вибухівкою

Біля будинку кандидата в президенти України Володимира Зеленського під Києвом правоохоронці затримали кількох осіб зі зброєю та боєприпасами різного калібру та типу, повідомила «Телевізійна служба новин» телеканалу «1+1». Водночас Генеральна прокуратура не пов'язує затриманих із можливою підготовкою нападу на Зеленського.

«Спецоперація відбулася в силовий спосіб із застосуванням зброї. Ніхто в ній не постраждав. У поліції певні, що затримані готували не один злочин. Чи планувався замах на Зеленського – правоохоронці не коментують», – інформують журналісти.

Поліція, зі свого боку, повідомила, що біля села Іванковичі Київської області затримала озброєну групу, яка планувала «особливо тяжкий злочин». За словами правоохоронців, під час операції застосовували вогнепальну зброю, однак ніхто не постраждав.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 263 Кримінального кодексу України («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»).

Член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що група «готувала вбивство із мотивів помсти». За його словами, поліція перевіряє, чому ця група перебувала неподалік будинку Зеленського.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив у Facebook, що затримана озброєна група з трьох осіб, які під час затримання чинили збройний опір.

«З попередніх даних вказана група готувала фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета на замовлення невстановлених на даний час осіб з числа мешканців Львівської області як помста за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К. (Богдана Копитка – ред.)», – написав Луценко.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента. За офіційними результатами першого туру, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців.