Зеленський зібрав антикорупційну раду, яка не проводила засідань понад рік

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому йшлося про проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, повідомляє пресслужба голови держави.

«Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикорупційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному і місцевому рівнях», – сказав Зеленський.

За його словами, ця стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння.

«За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики президент закликав народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкт «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», – йдеться в повідомленні.

25 вересня громадська організація StateWatch повідомляла, що Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року.