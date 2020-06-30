У другий тур виборів президента вийшли б Зеленський та Бойко – Центр Разумкова

У другий тур виборів президента України вийшли б чинний президент Володимир Зеленський та лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, йдеться в соціологічному дослідженні Центру Разумкова.

34,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, підтримують Зеленського, Бойка – 20%. За ними іде п’ятий президент та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Баланс довіри-недовіри до Порошенка становить мінус 60,1%, до Бойка – мінус 45%, до Зеленського – мінус 9,9%.

Дослідження проводили 17-24 червня. У ньому взяли участь 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.