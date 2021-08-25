Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський призначив посла Всеволода Ченцова представником України при ЄС

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ченцова з посади посла України в Нідерландах 6 квітня

Президент України Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському союзі, а також при Європейській спільноті з атомної енергії (ЄАЕС). Відповідний указ №445/2021 глава держави підписав 25 серпня.

Зеленський звільнив Ченцова з посади посла України в Нідерландах 6 квітня.

Всеволод Ченцов народився в 1974 році, в МЗС України працює з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при Європейському союзі.

Очолював департамент Євросоюзу в МЗС України, був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG