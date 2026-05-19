Зеленський прокоментував ексгумацію останків голови ОУН Мельника в Люксембурзі

Україна повертає борців за її незалежність, які поховані за кордоном, зокрема, в Європі та Америці, заявив президент Володимир Зеленський 19 травня:

«Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома».

Таким чином він прокоментував ексгумацію другого очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник у Люксмербурзі. Зеленський зарахував їх до «знакових українців ХХ століття, яких поважають».

«Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні», – додав президент.

Голова ОУН Богдан Червак повідомив, що в Люксембурзі сьогодні відбулася церемонія ексгумації праху голови ОУН полковника Андрія Мельника і його дружини Софії:

«На церемонію ексгумації прибули уповноважені представники української влади: Офісу Президента України, МЗС України, Українського інституту національної памʼяті».

Червак додав, що останки подружжя Мельників повертають до України.

Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя.