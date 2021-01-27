Зеленський: для збереження правди про Голокост маємо робити навіть більше, ніж можливо

Для збереження правди про Голокост людство має робити більше, ніж можливо, заявив президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голокосту у фейсбуці.

«Людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації. Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост. Для поширення правди. Для приєднання нових поколінь до системи етичних координат, яка виникла від щирого усвідомлення, що злочини XX століття більше ніколи не мають повторитись», – написав Зеленський.

За його словами, з кожним роком це завдання буде дедалі більш важливим і складним для кожного суспільства.

«Щоб історія не була порожніми словами. Щоб люди дійсно розуміли, чому, наприклад, саме сьогоднішній день став Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Щоб усі усвідомлювали самі й могли розповісти своїм дітям, що падіння нацизму справді було порятунком людства, перемогою тих цінностей, які, власне, й зробили нас людством», – додав Зеленський.

27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту у складі армії Радянського Союзу звільнили концентраційний табір «Аушвіц-Біркенау» біля польського міста Освенцим. У таборі залишалися ув'язнені, які не могли ходити самостійно. Нацисти не встигли повністю знищити будівлі, газові камери і печі.

«Аушвіц» був найбільшим із нацистських таборів, більшість його ув’язнених були євреями. Тому день його звільнення – 27 січня – позначений в календарі історії як Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.