Зеленський дав інтерв’ю російському державному телеканалу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії.

«Головне, що всі ми почали спілкуватися», – сказав Зеленський.

Повну версію розмови обіцяють оприлюднити 15 грудня в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Россия-1».

9 грудня після першого за три роки «нормандського саміту» Зеленський запропонував російським журналістам приїхати до України, на Донбас, щоб побачити все на власні очі.

У відповідь вони поскаржилися, що мають проблеми під час візитів до України.

Вранці 12 грудня на сайті телеканалу Міноборони Росії «Звєзда» з’явилася інформація про те, що знімальну групу цього каналу пустили в Київ. Кореспондентка Діана Сіразі й оператор Олександр Столєров прилетіли у «Бориспіль». На телеканалі стверджують, що приїхали до Києва «після запрошення українського президента Володимира Зеленського».

У Державній прикордонній службі повідомили, що представників «Звєзди» можуть притягти до адміністративної відповідальності за проведення незаконної зйомки під час перетину кордону.