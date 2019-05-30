Зеленський доручив начальнику Генштабу розслідувати обставини катастрофи Мі-8 на Рівненщині

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8, що сталася на Рівненщині пізно ввечері 29 травня.

«Це сталося не у бою, а під час навчального польоту. З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль», – цитує Зеленського прес-служба президента.

Вертоліт упав під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. За попередньою інформацією, загинули четверо військових зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (Броди Львівської області).