Зеленський привітав президента Кореї з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу з Республіки Корея Мун Чже Іна з 68-м днем народження. Про це йдеться в повідомленні Зеленського в твітері.

«Сердечні вітання президенту Мун Чже Іну! Бажаю вам міцного здоров’я та успіхів у вашій державній діяльності. Сподіваємося на подальший розвиток взаємовигідного партнерства між Україною та Республікою Корея для тривалого добробуту та процвітання наших народів», – ідеться в привітанні.

Це повідомлення наразі є єдиним за 24 січня в офіційних інтернет-каналах президента України.

24 січня минає шість років від дня обстрілу російськими гібридними силами мікрорайону «Східний» у місті Маріуполь. Жертвами обстрілу, який розпочався о 9:25 за київським часом, стали 29 жителів міста, 92 людини зазнали поранень. У Маріуполі 24 січня відбуваються жалобні заходи.