Зеленський задекларував майже 5 млн гривень роялті від діяльності «Кварталу 95»

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,88 мільйона гривень роялті від діяльності компанії «Квартал 95». Його декларація про суттєві зміни в майновому стані оприлюднена 3 січня.

Крім того, президент отримав 104 тисячі гривень компенсації від «Кварталу 95» за користування торговельною маркою.

Також Зеленський задекларував 235 тисяч гривень роялті від діяльності компанії «Кіностолиця».

У своїй декларації за 2019 рік Зеленський задекларував 4,984 мільйона гривень роялті від діяльності «Кварталу 95» і понад 3,7 мільйона гривень зарплати в цій компанії.