Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
05 січня 2021, Київ 17:21
Новини | Політика

Зеленський задекларував майже 5 млн гривень роялті від діяльності «Кварталу 95»

Президент Зеленський отримав 104 тисячі гривень компенсації від «Кварталу 95» за користування торговельною маркою

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,88 мільйона гривень роялті від діяльності компанії «Квартал 95». Його декларація про суттєві зміни в майновому стані оприлюднена 3 січня.

Крім того, президент отримав 104 тисячі гривень компенсації від «Кварталу 95» за користування торговельною маркою.

Також Зеленський задекларував 235 тисяч гривень роялті від діяльності компанії «Кіностолиця».

У своїй декларації за 2019 рік Зеленський задекларував 4,984 мільйона гривень роялті від діяльності «Кварталу 95» і понад 3,7 мільйона гривень зарплати в цій компанії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG