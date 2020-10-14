Зеленський підтвердив, що відвідував офіс MI6 під час візиту до Британії

Президент України Володимир Зеленський відвідував офіс Таємної служби розвідки Великої Британії (MI6) під час візиту до Лондона. Про це він розповів журналістам під час поїздки до Одеської області.

«Секретів ніяких немає. У нас була зустріч в офісі MI6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи», – сказав Зеленський.

Він заявив, що в ЗМІ некоректно називають склад цієї зустрічі. За його словами, теми, про які писало «Дзеркало тижня», не розглядалися.

«Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності», – зазначив глава держави, не розкриваючи деталі.

За його словами, однією з тем була протидія дезінформації та фейковим новинам.

«Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами», – заявив Зеленський.

12 жовтня видання «Дзеркало тижня» повідомило, що президент Зеленський під час поїздки до Лондона таємно зустрівся з новим головою MI6 Річардом Муром. За даними журналістів, мова йшла про «атаку української влади на антикорупційні органи», ситуацію на сході України та дії Росії, а також про оточення Зеленського, «не тільки офіційне, а й неформальне, яке має значний вплив на главу Української держави».