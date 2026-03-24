Зеленський про нічну атаку РФ: пошкодження зафіксовані в 11 областях

Нова комбінована атака РФ свідчить про необхідність продовження підтримку України, заявив зранку 24 березня президент Володимир Зеленський.

«Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз», – відзначив глава держави.

Він відзначив, що пошкодження внаслідок ударів РФ зафіксовані в 11 областях.

«Станом на зараз відомо, що чотири людини, на жаль, загинуло під час атаки. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки поранено, серед них є діти», – наголосив президент.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що в ніч на 24 березня російські військові завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів і ракет повітряного та наземного базування, «всього радіотехнічними військами зафіксовано 426 засобів повітряного нападу».

Під час цього удару двоє людей загинули в Полтаві, ще одна – в Запоріжжі, а на Харківщині, де об’єктом нападу стала електричка, був убитий пасажир.



