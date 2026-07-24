Зеленський продовжив дію воєнного стану і мобілізації ще на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження воєнного стану і мобілізації. Верховна Рада отримала відповідні документи з підписом глави держави.

Закон 4928-IX продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб

Закон 4929-IX продовжує строк проведення загальної мобілізації в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення Росії.