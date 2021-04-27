Зеленський після наради щодо безпекової ситуації доручив підготувати засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Під час наради в Херсонській області обговорювали безпекову ситуацію на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

У заході взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.

За результатами наради президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.