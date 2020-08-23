Зеленський передав підрозділам ЗСУ зброю і військову техніку

У День Державного прапора України президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження, повідомила пресслужба Офісу президента.

«Збройні сили України здобули унікальний досвід. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку й оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Ми маємо найбільший бюджет на оборону в історії», – заявив президент на військовому летовищі у Василькові Київської області.

Повідомляється, що він вручив сім сертифікатів на зброю командирам військових підрозділів ЗСУ.

«Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію. Бо саме ви – сучасне й сильне військо – є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні також стало відомо, що на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун».