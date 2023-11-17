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Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Причини звільнення заступника голови СЗР не уточнюються
Причини звільнення заступника голови СЗР не уточнюються

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського. Про це йдеться в указі, оприлюдненому Офісом президента 17 листопада.

«Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в указі.

Причини звільнення не уточнюються.

За даними СЗР, Тарасовський працював заступником голови Служби з 21 січня 2022 року. До того обіймав різні посади в СЗР, Службі безпеки України та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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