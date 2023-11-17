Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського. Про це йдеться в указі, оприлюдненому Офісом президента 17 листопада.

«Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в указі.

Причини звільнення не уточнюються.

За даними СЗР, Тарасовський працював заступником голови Служби з 21 січня 2022 року. До того обіймав різні посади в СЗР, Службі безпеки України та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.