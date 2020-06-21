Зеленський не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН.

«Україна завжди підтримувала і продовжить підтримувати Канаду. Про голосування і виборчий процес в Організації Об’єднаних Націй я не хочу говорити, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що Канада дуже хотіла бути обраною і бути в Раді безпеки ООН. Що ж, цього разу цього не трапилося, але це важливо для Канади і важливо для України, тому що успіх Канади – це успіх України», – сказав Зеленський.

Він також не відповів на питання про чутки, нібито Україна пообіцяла свої голоси Норвегії й Ірландії – ще до того, як Канада почала свою кампанію.

«Я знаю цю інформацію, але я не можу її розкрити, тому що це конфіденційна інформація», – заявив Зеленський.