Зеленський не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН.
«Україна завжди підтримувала і продовжить підтримувати Канаду. Про голосування і виборчий процес в Організації Об’єднаних Націй я не хочу говорити, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що Канада дуже хотіла бути обраною і бути в Раді безпеки ООН. Що ж, цього разу цього не трапилося, але це важливо для Канади і важливо для України, тому що успіх Канади – це успіх України», – сказав Зеленський.
Він також не відповів на питання про чутки, нібито Україна пообіцяла свої голоси Норвегії й Ірландії – ще до того, як Канада почала свою кампанію.
«Я знаю цю інформацію, але я не можу її розкрити, тому що це конфіденційна інформація», – заявив Зеленський.
- Рада безпеки ООН складається з п’яти постійних членів (США, Британія, Франція, Китай і Росія) і 10 непостійних, яких обирають на два роки.
- 18 червня Мексика, Індія, Норвегія й Ірландія були обрані новими непостійними членами Ради безпеки ООН.
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