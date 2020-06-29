КМІС: 45% не схвалюють дії Зеленського, схвалюють – 38%

45% не схвалюють дії та заяви президента України Володимира Зеленського, йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології. Ще 38% – підтримують дії президента.

«Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 відсоткових пунктів», – заявили в КМІС.

23% опитаних в червні схвалюють дії Кабінету міністрів (у травні таких було 24%), 59% – не схвалюють (61% в травні).

Дії Верховної Ради схвалює 21% (22% в травні), 62% – не схвалюють (проти 65% в травні).

Опитування проводили з 20 до 23 червня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.