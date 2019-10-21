Інвестиції та «безвіз»: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Японії

Президент України Володимир Зеленський у перший день робочого візиту до Японії провів переговори з прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе, в перебігу якої сторони, серед іншого, обговорили питання інвестицій та спрощення режиму відвідин Японії для громадян України, повідомляє у понеділок Офіс українського президента.

«Ми зацікавлені у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії. Особливо вдячні Японії за пільговий кредит у майже 1 мільярд на модернізацію Бортницької станції аерації. Сподіваємося, роботи почнуться вже на початку наступного року», – цитує слова Зеленського його канцелярія.

Також у Офісі президента додали, що Володимир Зеленський «порушив питання запровадження безвізового режиму для українців напередодні Олімпійських ігор 2020 року в Токіо».

Офіційних повідомлень від японської сторони про підсумки бесіди Сіндзо Абе з Володимиорм Зеленським поки немає.

Президент Володимир Зеленський перебуватиме із робочим візитом у Японії до 24 жовтня.