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21 Жовтень 2019, Київ 07:30
Новини | Політика

Зеленський прибув до Японії з робочим візитом

Зеленський буде в Японії до 24 жовтня

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії з робочим візитом, повідомив Офіс президента України 21 жовтня у Telegram.

Зеленський буде в Японії до 24 жовтня, він візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Президент планує зустрітися з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

В Офісі президента України зазначили, що Зеленський готується зустрітися з лідерами низки інших країн.

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