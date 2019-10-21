Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії з робочим візитом, повідомив Офіс президента України 21 жовтня у Telegram.

Зеленський буде в Японії до 24 жовтня, він візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Президент планує зустрітися з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

В Офісі президента України зазначили, що Зеленський готується зустрітися з лідерами низки інших країн.