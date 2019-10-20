Президент України Володимир Зеленський 21-24 жовтня відвідає Японію з робочим візитом. Про це повідомили у Офісі президента.

Зокрема Зеленський відвідає церемонію інтронізації імператора Японії Нарухіто.

«Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу», – мовиться у повідомленні ОП.

Заплановано також низку зустрічей президента з лідерами інших держав.