Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Жовтень 2019, Київ 20:49
Новини | Політика

Зеленський відвідає церемонію інтронізації імператора Японії

Зеленський відвідає Японію з робочим візитом

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський 21-24 жовтня відвідає Японію з робочим візитом. Про це повідомили у Офісі президента.

Зокрема Зеленський відвідає церемонію інтронізації імператора Японії Нарухіто.

«Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу», – мовиться у повідомленні ОП.

Заплановано також низку зустрічей президента з лідерами інших держав.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG