Після підписання українською делегацією «формули Штайнмаєра» і домовленості щодо розведення військ, ситуація на фронті не покращилася. Упевненість, що з Путіним можна домовитися – головна ідея президента Зеленського та його оточення, зазначає політичний оглядач Віталій Портников в коментарі видання «Газета по-українськи». За його словами, чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.

Він не впевнений, що Зе-команда здатна повірити у щось інше. Бо вони прийшли до влади, маючи саме цю політичну ілюзію. Її підтримують і ті, хто голосував за президента.

Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це обіцяє політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України, наголошує Портников.

«Газета по-українськи» коментує зниження рейтингу Володимира Зеленського. Два тижні поспіль Офіс президента не знає, як спілкуватися з вуличними демонстраціями, активною частиною суспільства. Це набагато гірше, ніж падіння рейтингу на 7 відсотків, зазначає експерт видання політолог Віктор Небоженко. Він вважає, що Зеленський плутає аудиторію «95-го кварталу» з людьми, які вийшли на протест. До того ж відчувається кадровий голод. Державників, професіоналів і патріотів у команді президента фактично немає.

Експерт наголошує, що українці не люблять панібратства і родинних переваг у політиці, бізнесі. Однак в оточенні президента багато знайомих, друзів і родичів. Відтак немає політичної команди, де діють рішення, постанови, які треба виконувати професійно. У політичній діяльності Зеленського забагато особистого і мало суспільного.

Інший експерт газети – соціолог Євген Головаха – вважає, що очікуваних змін не сталося. Багато тих, хто розраховував на швидкі перетворення, – розчаровані. Не побачили конкретних дій. Найбільші мрійники серед виборців Зеленського вже від нього відпали. Поступово підуть й інші, вже за результатами діяльності. Президент гнучкий. Але людей не можна дурити довго. Вони мають зрозуміти, що він не тільки хороший хлопець, а і щось може робити. Має не просто показати, що в нього немає поганого досвіду у владі, а що може принести позитивний.

Верховна Рада ухвалила скандальний президентський законопроект про діяльність органів суддівського врядування. Газета «Україна молода» зазначає, що від так званого перезапуску судової реформи Зеленським далеко не у захваті на Заході.

Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та Євросоюзу письмово звернулися до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, прем’єра Олексія Гончарука та голови Офісу президента Андрія Богдана з проханням переглянути окремі положення законопроекту про реформу судової системи.

Утім, у так званому «трикутнику влади» дипломатів не почули. Експерти видання вважають, що законопроект містить нові можливості для реального старту впровадження судової реформи. Однак залишилося кілька юридичних шпаринок, які влада може використати для взяття судів під свій контроль. Докладніше йдеться в статті «Етика і Феміда».

Президент України підписав закон, який покликаний реформувати діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції. Ця подія, як пише газета «День», мала б об’єднати супротивників Зеленського з його симпатиками, адже адекватно ця організація не працювала від самого свого створення. Натомість президент має всі шанси отримати звинувачення від суспільства в повній узурпації Нацагентства. Видання зазначає, що претензій було настільки багато, що будь-хто, кому вдасться розрубати цей Гордіїв вузол, сміливо може розраховувати на звання національного героя. До цілком слушних новацій, які містяться в цьому Законі, на кшталт того, що одна й та сама особа не може обіймати посаду голови НАЗК двічі поспіль або про те, що однією з підстав для звільнення голови буде висновок комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК, присутня також дуже контраверсійна норма. Відтепер керувати діяльністю НАЗК буде не колегія з п’яти членів, а голова одноосібно. Призначатиме і звільнятиме якого буде Кабінет міністрів України. Саме ця одноосібність викликає занепокоєння. Конкретніше видання пише в матеріалі «Перезавантаження чи узурпація?»