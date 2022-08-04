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Не можна бути нейтральним до війни РФ проти України – Зеленський представникам африканських ЗМІ 

Зеленський сказав, що Україна готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, тому що «до голоду не можна ставитися нейтрально»

Президент Володимир Зеленський заявив, що країни Африканського континенту не можуть займати нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки і для них. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з журналістами африканських ЗМІ.

«Я не вважаю, що у війні має бути нейтральність. Це неправильне ставлення. Не може бути нейтральності між життям і смертю. Коли ти нейтральний до війни, ти одразу навіть із великої держави перетворюєшся на дрібну. Тебе ніхто не бачить, світ тебе не бачить, а отже – ти не впливаєш на процеси у світі. А коли в тебе виникнуть проблеми, треба пам’ятати, що світ також може бути нейтральним. І це не про бізнес – це про життя людей», – цитує Зеленського Офіс президента.

Президент зауважив, що Україна не розділяє країни Африки на ті, що сповідують нейтралітет щодо російської агресії, й ті, що підтримують Україну. Зеленський сказав, що Україна готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, тому що «до голоду не можна ставитися нейтрально».

«Це про те, що люди помиратимуть. Я знаю, чим ми маємо допомогти країнам Африканського континенту, так само як і країни Африки мають, об’єднавшись, підтримувати Україну, бо за нами правда», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна змінює свою політику щодо Африки та прагне тіснішої взаємодії з африканськими країнами.

Як повідомляє ОПУ, серед журналістів африканських ЗМІ, з якими відбулася розмова президента України, були, зокрема, представники з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани.

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