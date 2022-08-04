Президент Володимир Зеленський заявив, що країни Африканського континенту не можуть займати нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки і для них. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з журналістами африканських ЗМІ.

«Я не вважаю, що у війні має бути нейтральність. Це неправильне ставлення. Не може бути нейтральності між життям і смертю. Коли ти нейтральний до війни, ти одразу навіть із великої держави перетворюєшся на дрібну. Тебе ніхто не бачить, світ тебе не бачить, а отже – ти не впливаєш на процеси у світі. А коли в тебе виникнуть проблеми, треба пам’ятати, що світ також може бути нейтральним. І це не про бізнес – це про життя людей», – цитує Зеленського Офіс президента.

Президент зауважив, що Україна не розділяє країни Африки на ті, що сповідують нейтралітет щодо російської агресії, й ті, що підтримують Україну. Зеленський сказав, що Україна готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, тому що «до голоду не можна ставитися нейтрально».

«Це про те, що люди помиратимуть. Я знаю, чим ми маємо допомогти країнам Африканського континенту, так само як і країни Африки мають, об’єднавшись, підтримувати Україну, бо за нами правда», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна змінює свою політику щодо Африки та прагне тіснішої взаємодії з африканськими країнами.

Як повідомляє ОПУ, серед журналістів африканських ЗМІ, з якими відбулася розмова президента України, були, зокрема, представники з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани.