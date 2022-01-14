Зеленський призначив Бешту послом у Литві

Президент Володимир Зеленський призначив Петра Бешту послом у Литві. Про це йдеться в указі, опублікованому Офісом президента 14 січня.

«Призначити Бешту Петра Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці», – йдеться в ньому.

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За даними сайту МЗС, Бешта наразі є генеральним директором Політичного директорату міністерства.

Наразі послом у Литві є Володимир Яценківський.